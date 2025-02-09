У Сахалина село на мель китайское судно с углем и мазутом

В устье реки Казачка в городе Невельске Сахалинской области село на мель иностранное грузовое судно, в связи с этим в Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает в Telegram МЧС РФ по Сахалинской области утром в воскресенье, 9 февраля.

Министерство не уточняет, о судне какого государства идет речь и какой груз оно перевозит. Между тем агентство „Интерфакс“ сообщает, что подразумевается китайский сухогруз An Yang 2, севший на мель минувшей ночью южнее порта Невельск, примерно в 200 метрах от берега. „В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось. Обследовать судно водолазам мешает шторм“, - говорится в публикации.