У Сахалина село на мель китайское судно с углем и мазутом

В устье реки Казачка в городе Невельске Сахалинской области село на мель иностранное грузовое судно, в связи с этим в Невельском районе введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает в Telegram МЧС РФ по Сахалинской области утром в воскресенье, 9 февраля.
Министерство не уточняет, о судне какого государства идет речь и какой груз оно перевозит. Между тем агентство „Интерфакс“ сообщает, что подразумевается китайский сухогруз An Yang 2, севший на мель минувшей ночью южнее порта Невельск, примерно в 200 метрах от берега. „В порту шла погрузка угля, когда начался шторм, поэтому судно попыталось отойти от берега, но экипажу это не удалось. Обследовать судно водолазам мешает шторм“, - говорится в публикации.
По данным „Интерфакса“, судно загружено 1 тысяча тонн угля, 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива. Агентство ТАСС передает, однако со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, что „мазута в качестве груза на грузовом балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, нет“. „Грузом является 1 тыс. тонн уголь“, - цитирует агентство заявление пресс-службы.
„Однако на судне в виде судового топлива для главного двигателя находится 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута. Все запасы находятся в подвесных танках. Топливу ничего не угрожает“, - цитирует ТАСС уточняющий комментарий Росморречфлота.
Со своей стороны МЧС Сахалинской области отмечает, что на борту находятся 20 человек экипажа. Никто из них, однако, в медицинской помощи не нуждается.
Работа по откачиванию топлива с севшего на мель судна
Тем временем глава правительства региона Алексей Белик сообщил, что оперативный штаб Сахалинской области организовал работы по прокладке дороги к судну, чтобы откачать топливо и избежать загрязнения акватории.
„Сегодня будем пытаться начать установку боновых заграждений, чтобы с их помощью не допустить распространение нефтепродуктов по поверхности воды, если разлив все же произойдет. Параллельно мы строим дорогу, чтобы начать откачку топлива из танков пострадавшего судна. Емкости для него уже подготовлены“, - цитирует пресс-служба правительства Белика.
Журналисты напоминают, что с 2022 года на Сахалине были удалены 72 затонувших судна. В некоторых случаях собственники отказывались принимать меры по утилизации и средства приходилось выделять из бюджета региона.