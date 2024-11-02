Товарооборот между РФ и ЕС упал до минимума за четверть века

Поставки товаров из европейских стран в Россию по итогам августа 2024 года сократились по сравнению с июлем на 18 процентов, до 2,5 млрд евро, следует из данных на сайте статистической службы Европейского Союза - Евростата. В 2021 году, до полномасштабного вторжения РФ в Украину, объемы европейского импорта были втрое большими - до 8 млрд евро в месяц. Общий товарооборот между Россией и Евросоюзом скатился на уровни 1999 года, составив в августе 2024-го 5,1 млрд евро. Просел на 12 процентов и российский экспорт в европейские страны - до 2,6 млрд евро.