Танцор Полунин с татуировкой Путина решил покинуть Россию

Артист балета Сергей Полунин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, заявил о своем решении эмигрировать из РФ. „Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил“, - сообщил 35-летний Полунин в Telegram-канале, пишет в среду, 18 декабря, издание The Moscow Times (МТ).