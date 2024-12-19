Танцор Полунин с татуировкой Путина решил покинуть Россию

Артист балета Сергей Полунин, который был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, заявил о своем решении эмигрировать из РФ. „Приходит время, и душа чувствует себя не там, где должна быть. Давно мое время в России истекло, как будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил“, - сообщил 35-летний Полунин в Telegram-канале, пишет в среду, 18 декабря, издание The Moscow Times (МТ).
В этом сообщении, содержащим множество орфографических и пунктуационных ошибок, Полунин заявил, что Россия дала ему „все, что нужно, и даже больше“, но что сейчас ему „нужно проделать“ другой путь. Указать направление этого пути артист затруднился, отметив лишь - „чтобы душа была спокойна“, семья счастлива, и чтобы „было интересно“.
На теле танцора - три портрета Путина
Сергей Полунин родился в Херсоне и закончил Киевское хореографическое училище. С 2007 по 2012 годы был ведущим солистом британского Королевского балета, позже выступал в Баварской опере. Он имеет также гражданство Сербии. В 2018 году, получив гражданство России, Полунин начал активно поддерживать кремлевскую власть. В частности, он сделал татуировку с изображением Путина на груди и рассказал, что на его теле имеются еще два портрета президента РФ, поскольку „Бог любит троицу“. При этом на руке Полунина набит герб Украины.
11 декабря Полунина уволили с поста руководителя Севастопольского театра оперы и балета, пишет издание The Moscow Times. В тот же день министерство культуры РФ назначило на эту должность солиста Большого и Мариинского театров Ильдара Абдразакова. Причины кадрового решения не сообщались.
В августе нынешнего года Сергей Полунин, после того как покинул пост ректора Академии балета Севастополя, заявил, что за ним следят и присылают ему „несанкционированные“ посылки. „Не знаю, взорвется это когда-то в мое лицо или нет. Время покажет. Не дай Бог, чтобы с моей женой что-то случилось, или моими детьми, или так далее. Этого допустить я не могу“, - приводит МТ слова танцора.
На сайте Полунина открыт сбор для участников вторжения в Украину
Сергей Полунин помогает вторгшимся в Украину военным РФ: на его официальном сайте открыт сбор пожертвований для участников этого вторжения. В ряде европейских стран неоднократно отменяли его выступления из-за открытой поддержки Полуниным войны России против Украины, а также его „гомофобных и сексистских“ высказываний в соцсетях.