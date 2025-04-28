Суд в РФ арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в подмосковной Балашихе 25 апреля, когда, выйдя из подъезда, проходил мимо взорвавшегося в этот момент автомобиля. Он проживал в доме, во дворе которого произошел взрыв. На следующий день Федеральная служба безопасности заявила о задержании подозреваемого в убийстве военного.

В России и на захваченных РФ территориях Украины регулярно происходят покушения на российских военных и чиновников. Украинские спецслужбы никогда не брали на себя ответственность за них, но иногда подтверждали свою причастность через источники в СМИ.