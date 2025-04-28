Суд в РФ арестовал обвиняемого в убийстве генерала Москалика

Басманный суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, назначил обвиняемому в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика Игнату Кузину меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщили пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы и Следственного комитета РФ.
В сообщении суда указывается, что Кузин отправлен в столичный СИЗО на срок 1 месяц 30 суток. Ему предъявлено обвинение по статьям о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что фигурант якобы полностью признал вину. По данным следствия, он был завербован Службой безопасности Украины за 18 тысяч долларов США.
Погиб при взрыве автомобиля в Балашихе
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в подмосковной Балашихе 25 апреля, когда, выйдя из подъезда, проходил мимо взорвавшегося в этот момент автомобиля. Он проживал в доме, во дворе которого произошел взрыв. На следующий день Федеральная служба безопасности заявила о задержании подозреваемого в убийстве военного.
В России и на захваченных РФ территориях Украины регулярно происходят покушения на российских военных и чиновников. Украинские спецслужбы никогда не брали на себя ответственность за них, но иногда подтверждали свою причастность через источники в СМИ.