Суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд РФ в четверг, 17 апреля, удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности радикального исламистского движения „Талибан“ на территории страны. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщают российские информационные агентства.
Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме.
Генпрокуратура направила исковое заявление в Верховный суд с просьбой разрешить в стране деятельность „Талибана“ 31 марта. Почти за год до этого, в мае 2024 года, с таким предложением к президенту России обратились МИД и Минюст.
Закон, позволяющий исключить „Талибан“ из списка запрещенных организаций
В декабре 2024 года Владимир Путин подписал закон, который позволяет исключить „Талибан“ из списка запрещенных в России организаций. Согласно документу, суд может приостановить запрет деятельности по запросу генерального прокурора РФ при условии, что организация „прекратила осуществлять деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма“.
До этого механизм исключения из списка в России предусмотрен не был.
Движение „Талибан“ было признано террористической организацией на территории России в 2003 году. В августе 2021-го оно захватило власть в Афганистане после вывода оттуда американских войск. С тех пор представители талибов регулярно бывают с визитами в России. Путин называл движение союзником Москвы в борьбе с терроризмом.