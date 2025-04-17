Суд приостановил запрет деятельности "Талибана" в России

Верховный суд РФ в четверг, 17 апреля, удовлетворил иск Генпрокуратуры о приостановке запрета деятельности радикального исламистского движения „Талибан “ на территории страны. Об этом со ссылкой на заявление суда сообщают российские информационные агентства.

Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме.

Генпрокуратура направила исковое заявление в Верховный суд с просьбой разрешить в стране деятельность „Талибана“ 31 марта. Почти за год до этого, в мае 2024 года, с таким предложением к президенту России обратились МИД и Минюст .

Закон, позволяющий исключить „Талибан“ из списка запрещенных организаций