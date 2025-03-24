Суд одобрил досрочное освобождение Михаила Ефремова

Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил условно-досрочное освобождение (УДО) актера Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает госагентство ТАСС.

Ходатайство об УДО подал сам Ефремов. В постановлении судья заявил, что актер выйдет из тюрьмы раньше на 2 года, 9 месяцев и 7 дней. Часть трансляции процесса опубликовал Telegram-канал Shot.

61-летний актер участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-4 в Белгородской области. „Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни“, - сказал Ефремов.