Советского диссидента Александра Скобова приговорили к 16 годам колонии

„Я говорил Саше о том, что его оценки происходящего во многом верны, но тем не менее машина уже запущена, — говорил он на суде. — Что то СВО, которое идет сегодня, его протесты не остановят, что его протесты и те заявления, с которыми он выступал, приведут его на скамью подсудимых, что в конечном счете он окажется за решеткой, и это будет едва ли не единственным результатом его гражданской активности. На это я слышал от него, что он не может молчать в этой ситуации, когда он видит, что его страна катится в пропасть“.