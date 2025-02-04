СМИ: Сын Януковича торгует углем с оккупированных территорий

Владельцем и директором „Энергоресурса“ значатся бывшие подчиненные Александра Януковича - Алексей Иванов и Павел Земляков. Иванов работал в различных связанных с ним юридических компаниях, Земляков - в Донбасском расчетно-финансовом центре, владение которым украинские СМИ также приписывали сыну экс-президента. В 2023 году „Энергоресурс“ получил заем на 7 млн долларов под 1% годовых от кипрской компании Sl holdings limited, которой владел еще один подчиненный Януковича по холдингу „МАКО“ Эдуард Слинько.

Почти весь уголь „Энергоресурса“ идет в Турцию

В связи с санкциями Евросоюза в последние три года уголь „Энергоресурса“ идет в основном в Турцию, куда его доставляют железнодорожным и морским транспортом. Получателем выступает компания Energy Union, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. „Энергоресурс“ продает ей уголь по скромной цене - в среднем по 5700 рублей за тонну в 2024 году. „Низкая цена позволяет сэкономить на экспортных пошлинах, а дальше Energy Union может продавать его куда угодно и по какой угодно цене. Такая схема имеет смысл только если эти компании аффилированы“, - пишут „Важные истории“.