СМИ: Сын Януковича торгует углем с оккупированных территорий

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александр Янукович - через близкие к нему компании зарабатывает миллиарды рублей на продаже угля с оккупированных Россией украинских территорий. Об этом говорится в расследовании издания „Важные истории“, опубликованном во вторник, 4 февраля. Как выяснили журналисты, в 2023-2024 годах структуры, связанные с Януковичем-младшим, экспортировали из России почти полмиллиона тонн угля. Деньги за сырье поступали на счета офшора с Британских Виргинских островов, а сам уголь - в Турцию и другие страны.
Ключевым элементом в схеме является компания „Энергоресурс“, которая зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону и получает уголь для экспорта от фирм из Донецкой области, пишут „Важные истории“. Среди ее поставщиков числятся Торговый дом „Донские угли“, РТК „Востокуголь“ и шахты „Комсомолец Донбасса“, „Ждановская“, „Импэкс-Дон“ и другие.
Владельцем и директором „Энергоресурса“ значатся бывшие подчиненные Александра Януковича - Алексей Иванов и Павел Земляков. Иванов работал в различных связанных с ним юридических компаниях, Земляков - в Донбасском расчетно-финансовом центре, владение которым украинские СМИ также приписывали сыну экс-президента. В 2023 году „Энергоресурс“ получил заем на 7 млн долларов под 1% годовых от кипрской компании Sl holdings limited, которой владел еще один подчиненный Януковича по холдингу „МАКО“ Эдуард Слинько.
Почти весь уголь „Энергоресурса“ идет в Турцию
В связи с санкциями Евросоюза в последние три года уголь „Энергоресурса“ идет в основном в Турцию, куда его доставляют железнодорожным и морским транспортом. Получателем выступает компания Energy Union, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. „Энергоресурс“ продает ей уголь по скромной цене - в среднем по 5700 рублей за тонну в 2024 году. „Низкая цена позволяет сэкономить на экспортных пошлинах, а дальше Energy Union может продавать его куда угодно и по какой угодно цене. Такая схема имеет смысл только если эти компании аффилированы“, - пишут „Важные истории“.
До 2022 года среди покупателей угля от „Энергоресурса“ были Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. За 2021-2023 годы компания получила 3,5 млрд рублей выручки, подсчитали журналисты.