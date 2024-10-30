СМИ: Охранники Путина случайно раскрыли его передвижения

Как пишет Le Monde, используя спортивное приложение, охранники публично делились своими результатами, в том числе раскрывая геолокацию своих пробежек. Те пробежки, которые они совершали возле дворца на Черном море и в Карелии, совпадали с периодами, когда Путин не появлялся на публике, а по российским госканалам транслировали только ранее записанные его выступления, уточняет газета. Между тем журналисты делают поправку, что полученная информация не дает стопроцентной уверенности, что российский президент тогда и сам находился в указанных местах.

Приложение „засветило“ координаты Путина на нескольких встречах

Расследователи также отмечают, что 13 и 14 ноября 2019 года Владимир Путин отправился в столицу Бразилии для участия в саммите БРИКС. При этом уже 11 ноября в отеле, где должен был разместиться российский президент, находился сотрудник ФСО. В ожидании прибытия Путина он вышел на пробежку, которая, согласно маршруту в приложении Strava, началась и закончилась у входа в отель. Еще один телохранитель Путина, сопровождавший его во время поездок в Израиль и ОАЭ, в 2022 году бегал по дороге, ведущей к месту встречи.