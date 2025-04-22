Скончался скульптор Зураб Церетели

Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тифлисе (ныне - Тбилиси. - Ред.), вырос в Грузии, затем переехал в Москву . Он - народный художник СССР, Грузии и РФ , президент Российской академии художеств. В 1970-1980 годах Церетели являлся главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в том же году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.