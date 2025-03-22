СК РФ: Теракт в „Крокусе“ устроили зарубежные спецслужбы

О какой именно стране речь, не уточняется. В СК утверждают, что „непосредственной организацией“ теракта занимались шестеро „граждан Средней Азии“. Какой именно страны, не сказано.

„На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации“, - утверждают в СК.

Следственный комитет РФ опубликовал заявление в годовщину теракта в „Крокус Сити Холле“, согласно которому атаку организовали „спецслужбы недружественного государства“. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 22 марта.

„Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск“, - сообщили следователи. По их версии, именно эти шестеро завербовали четверых исполнителей теракта из Таджикистана и организовали их обучение за границей.

Всего за год проведены следственные действия с 19 обвиняемыми в терроризме, отчитались в СК. К ответственности привлекли и тех, кто помогал террористам с деньгами, жильем, транспортом и оружием.

Теракт в „Крокусе“ и „украинский след“

Теракт в „Крокус Сити Холле“ 22 марта 2024 года стал одним из самых смертоносных в истории России. Жертвами стали 146 человек, 550 были ранены.