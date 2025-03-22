2025.03.22 18:34

СК РФ: Теракт в „Крокусе“ устроили зарубежные спецслужбы

 
Deutsche Welle
Crocus City Hall
Crocus City Hall
ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA | AFP / Scanpix

В годовщину теракта в „Крокус Сити Холле“ следователи РФ заявили, что его организовали „спецслужбы недружественного государства“, а именно - шесть граждан стран Средней Азии. О какой именно стране речь, не уточняется.

Следственный комитет РФ опубликовал заявление в годовщину теракта в „Крокус Сити Холле“, согласно которому атаку организовали „спецслужбы недружественного государства“. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства в субботу, 22 марта.

СК: Организаторы теракта - шесть граждан стран Центральной Азии

„На основании собранных доказательств следствие пришло к выводу, что террористический акт спланирован и организован спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России. Для его совершения привлечены члены международной террористической организации“, - утверждают в СК.

О какой именно стране речь, не уточняется. В СК утверждают, что „непосредственной организацией“ теракта занимались шестеро „граждан Средней Азии“. Какой именно страны, не сказано.

„Они находятся за рубежом, в связи с чем заочно арестованы и объявлены в розыск“, - сообщили следователи. По их версии, именно эти шестеро завербовали четверых исполнителей теракта из Таджикистана и организовали их обучение за границей.

Всего за год проведены следственные действия с 19 обвиняемыми в терроризме, отчитались в СК. К ответственности привлекли и тех, кто помогал террористам с деньгами, жильем, транспортом и оружием.

Теракт в „Крокусе“ и „украинский след“

Теракт в „Крокус Сити Холле“ 22 марта 2024 года стал одним из самых смертоносных в истории России. Жертвами стали 146 человек, 550 были ранены.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка „Вилаят Хорасан“ - действующее в Афганистане отделение террористической группировки „Исламское государство“. Однако ФСБ почти сразу заявила об „украинском следе“ в теракте. Киев решительно отвергает эти обвинения.

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Источник
Deutsche Welle
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