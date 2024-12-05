Семья Навального объявила конкурс эскизов памятника политику

Вдова Алексея Навального Юлия объявила в четверг, 5 декабря, о решении семьи провести конкурс эскизов памятника, который планируется установить на могиле политика на Борисовском кладбище в Москве. По ее словам, это важный вопрос не только для семьи, поскольку близкого человека потеряли не только его родственники, но и „миллионы других людей“. „Поэтому мы решили, что будет правильно, если памятник Алексею Навальному мы придумаем и выберем тоже вместе“, - добавила Навальная.