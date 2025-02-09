Самой острой проблемой россияне считают рост цен, а не войну

Рост цен россияне считают самой серьезной проблемой, следует из опроса „Левада-центра“, проведенного в январе и обнародованного в пятницу, 7 февраля. Такое мнение поддержали почти две трети респондентов (67%).

На втором месте по важности для россиян - война в Украине, названная в опросе „специальной военной операцией“, конфликт с Западом и санкции. Эти темы, объединенные в единый комплекс, волнуют чуть более трети опрошенных (35%). На третьем месте по значимости - жилищные проблемы: аварийное состояние и недоступность жилья, дорогая ипотека. На эти вопросы указали 30% принявших участие в опросе.

Обеспокоенность проблемами в экономике РФ растет