Рубль стал самой доходной валютой в январе-апреле 2025 года

В конце ноября 2024 года курс российской валюты рухнул почти до 110 рублей за доллар. Однако в начале 2025 года за один доллар давали 101,68 рубля. Курс текущего года достиг максимума 15 января (103,44) после того, как администрация Джо Байдена ввела санкции против российской нефти. Однако затем, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, курс пошел вниз. За это время рубль укрепился к доллару на 30%.

Рубль на максимуме почти за два года

Торги долларом и евро на этой площадке остановлены с июня 2024 года из-за санкций США. Однако Мосбиржа продолжает публиковать индикативные курсы валют. Согласно ее данным, курс доллара США к рублю 18 апреля составил 82,02.

Курс российского рубля к доллару и юаню в пятницу, 18 апреля, достиг максимума с июня 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.

Курс юаня в начале года достигал 13,94 рублей, а к 18 апреля снизился до 11,16, то есть на 20%. Курс евро в начале года достигал 106,25, а к 18 апреля снизился до 93,25, то есть на 12,25%.

Нынешний курс доллара к рублю - минимальный с июня 2023 года, юаня - с мая 2023 года. Евро торговался дешевле в феврале и марте 2025 года.

Bloomberg: Рубль выгоднее золота

Американское агентство Bloomberg сообщило 15 апреля, что на международном внебиржевом рынке рубль укрепился к доллару с начала 2025 года на 38%, став самой быстрорастущей валютой в мире. Рубль оказался более выгодным вложением, чем золото. Оно подорожало лишь на 23%.