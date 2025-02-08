Россия задействовала для атаки на Украину 139 БПЛА

Между тем Сумская областная военная администрация сообщила в Telegram, что над территорией региона силами ПВО было сбито 8 вражеских БПЛА типа Shahed.

Со своей стороны глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в Telegram, что обломки сбитых ночью беспилотников упали в Дарницком районе. „Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили ограждение в частном секторе. К счастью, без пострадавших“, - отметил он.