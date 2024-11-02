Россия готова отменить пошлины на ввоз сливочного масла

На фоне резкого подорожания сливочного масла Россия может на несколько месяцев отменить пошлины на его импорт из „дружественных“ стран, в том числе не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом пишет в субботу, 2 ноября, газета „Известия“ со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства РФ и Евразийской экономической комиссией. Другой антикризисный механизм, который, по данным „Известий“, рассматривают в Минсельхозе - это установление временной квоты на беспошлинный импорт.
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что для сливочного масла из Беларуси и Кыргызстана (стран-участниц ЕАЭС) ввозные пошлины уже не применяются. Пошлина на ввоз этого продукта из Индии сейчас установлена на уровне 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,22 евро. Масло, ввозимое из Ирана, облагается налогом в 11,25% (обе эти страны в ЕАЭС не входят).
По словам Белова, импорт сливочного масла в РФ из „дружественных“ стран за январь - июль увеличился примерно на 20%. В частности, поставки из Беларуси выросли на 15-20%, но наращивать импорт дальше эта страна не сможет из-за внутренних ограничений, указал эксперт.