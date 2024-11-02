Россия готова отменить пошлины на ввоз сливочного масла

На фоне резкого подорожания сливочного масла Россия может на несколько месяцев отменить пошлины на его импорт из „дружественных“ стран, в том числе не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом пишет в субботу, 2 ноября, газета „Известия“ со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства РФ и Евразийской экономической комиссией. Другой антикризисный механизм, который, по данным „Известий“, рассматривают в Минсельхозе - это установление временной квоты на беспошлинный импорт.