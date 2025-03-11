РФ заявила о взятии трети плацдарма ВСУ в Курской области

Российские военные в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области, взяв под контроль более 100 кв. км территории. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале во вторник, 11 марта.
Плацдарм ВСУ мог сократиться на треть
Накануне Минобороны Великобритании указывало, что под контролем ВСУ остается около 300 кв. км территории Курской области. Примерно та же площадь обозначена на картах украинского проекта DeepState за 10 марта. В начале операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года украинские военные захватили около 1000 кв. км территории.
Теперь российские военные заявили о взятии населенных пунктов Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный. Они находятся к северу, северо-востоку и востоку от города Суджа. То есть, по данным Минобороны РФ, они сокращают украинский плацдарм с трех направлений.
Аналитики подтверждают наступление ВС РФ
Продвижение российских войск в Курской области подтверждает военный аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke). Сейчас под контролем ВСУ остаются город Суджа и 19 поселков вокруг, сообщил он в соцсети Х в ночь на 11 марта.
Российский независимый аналитик Ян Матвеев пишет, что „ВСУ отвели большую часть сил к Судже, а точнее вывели их в западную половину города“. „Это начало выхода из Курской области“, - считает эксперт.
Сырский: Угрозы окружения ВСУ нет
В Киеве пока не комментировали данные Минобороны РФ о продвижении в Курской области. В сводке за 10 марта Генштаб ВСУ сообщил, что „на Курском направлении украинские защитники отразили 10 атак захватчиков“.
Днем 10 марта главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что лично находится „в операционной зоне группировки войск „Курск“. „Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем, - заявил Сырский. - Пока угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны“.