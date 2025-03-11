РФ заявила о взятии трети плацдарма ВСУ в Курской области

Российские военные в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов в Курской области, взяв под контроль более 100 кв. км территории. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале во вторник, 11 марта.

Плацдарм ВСУ мог сократиться на треть

Накануне Минобороны Великобритании указывало, что под контролем ВСУ остается около 300 кв. км территории Курской области. Примерно та же площадь обозначена на картах украинского проекта DeepState за 10 марта. В начале операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года украинские военные захватили около 1000 кв. км территории.