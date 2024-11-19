Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России после решения Байдена о ракетах

Подписав документ, Путин подтвердил принцип, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в ответ на агрессию против себя или Беларуси с применением обычного оружия, угрожающего суверенитету и территориальной целостности.
В Кремле уже заявили, что использование Украиной западных неядерных ракет против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.
Агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников считается агрессией коалиции целиком, цитирует документ „Интерфакс“.
В утвержденных Путиным основах госполитики также сказано, что агрессия против России со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства считается их совместным нападением.
Ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников, говорится в документе.
Планирование и проведение потенциальным противником масштабных военных учений вблизи границ России названо еще одной угрозой, в отношении которой осуществляется ядерное сдерживание.
Создание или расширение существующих военных коалиций, приближающих инфраструктуру к России, также будет считаться угрозой, в отношении которой применяется ядерное сдерживание. В документе при этом сказано, что Россия рассматривает возможность применения ядерного оружия как крайнюю и вынужденную меру.
7 июля этого года, выступая на Петербургском экономическом форуме, Путин не исключил изменение ядерной доктрины, оговорившись при этом, что сейчас об использовании ядерного оружия „даже думать“ необходимости нет.
25 сентября Путин рассказал о планируемых поправках. Он сообщил, что Россия расширяет список оснований для ответного удара. „Критическая угроза“ суверенитету России и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа, объявил тогда Путин.
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает „критическую угрозу“, говорил Путин.
В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства „с участием или при поддержке ядерного государства“ он предложил рассматривать как их совместное нападение.
Накануне стало известно, что президент США Джо Байден снял запрет на удары баллистическими тактическими ракетами ATACMS по территории России. Разрешить бить по целям в глубине России западным оружием давно просил президент Украины Владимир Зеленский.
Путин это решение, о котором Вашингтон официально не объявлял, пока не комментировал. Но он подписал указ, касающийся ядерной доктрины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что использование Украиной западных неядерных ракет против России по новой доктрине может повлечь ядерный ответ.
По его словам, российские военные отслеживают ситуацию после сообщений о намерении Киева применить дальнобойные ракеты ATACMS, пишет „Коммерсант“.
„Почему это потребовалось [новая ядерная доктрина]? Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой, — сказал он. — Обновленные основы ядерного сдерживания опубликованы своевременно“.