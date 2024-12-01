Путин утвердил госбюджет с рекордными военными расходами

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном бюджете на период с 2025 по 2027 год. Документ, опубликованный в воскресенье, 1 декабря, на портале правовой информации, предполагает рекордный в новейшей истории России рост военных расходов.

Так, в 2025 году расходы по статье „Национальная оборона“ составят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России и 41% всех расходов страны) - это примерно на 25 процентов больше, чем в 2024 году (10,4 трлн). В последующие годы военные расходы планируются несколько ниже: 12,8 трлн в 2026-м и 13,1 трлн рублей - в 2027 году.