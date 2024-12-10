Путин тайно наградил российских шпионов из Словении

Кто такие супруги Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в „Разведчике“, Дульцевы „с 2012 года находились за рубежом в особых условиях“. Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.