2024.12.10 16:36

Путин тайно наградил российских шпионов из Словении

 
Deutsche Welle
„Miegantys“ agentai papasakojo Rusijos televizijai apie gyvenimą po priedanga
„Miegantys“ agentai papasakojo Rusijos televizijai apie gyvenimą po priedanga
ФОТО: EPA-ELTASERGEI ILYIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL | Epa - Elta

Работавшие на Россию под видом аргентинцев супруги Артем и Анна Дульцевы получили ордена Мужества. Информация об их награждении нигде открыто не публиковалась.

Владимир Путин тайно наградил орденами Мужества супругов Артема и Анну Дульцевых. Дульцевы, которые вернулись в Россию 1 августа в рамках обмена заключенными, ранее вела шпионскую деятельность в пользу РФ, выдавая себя за граждан Аргентины.

Тайное награждение

Информация о награждении Дульцевых нигде открыто не публиковалась. Однако издание „Агентство“ обратило внимание на публикацию журнала „Разведчик. Это официальный печатный орган Службы внешней разведки (СВР) России. Его тираж - 2500 экземпляров, он доступен и в интернете.

В декабрьском номере опубликовано большое интервью с Дульцевыми и сказано, что они „указом президента России награждены орденами Мужества“. Даты и точной причины награждения нет. Однако опубликовано фото, как 30 августа 2024 года в штаб-квартире СВР в Ясенево Сергей Нарышкин вручает супругам другие медали.

Кто такие супруги Дульцевы

Анна и Артем Дульцевы были задержаны в Словении в декабре 2022 года. По легенде, их звали Людвиг Гиш и Мария Мейер, у них были паспорта граждан Аргентины. Согласно статье в „Разведчике“, Дульцевы „с 2012 года находились за рубежом в особых условиях“. Рассказывается также, что в 2018 году они под видом аргентинцев тайно посетили чемпионат мира по футболу в России.

В июле 2024 года суд в Любляне приговорил Артема и Анну Дульцевых к 1 году и 7 месяцам лишения свободы по обвинению в шпионаже. В интервью „Разведчику“ Анна сообщила, что в тюрьме их навещал „представитель СВР в Словении“.

Дети Дульцевых София и Даниил тоже стали частью обмена 1 августа. Когда семья сходила по трапу во Внуково, Владимир Путин обратися к детям по-испански, сказав им: „Buenas noches!“

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