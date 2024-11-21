Путин рассказал об ударе по Днепру новой баллистической ракетой "Орешник" - это ответ на атаки ATACMS и Storm Shadow

В своем телевизионном обращении Путин в очередной раз обрушился с критикой на западные страны, которые разрешили Киеву использовать американские и британские ракеты для ударов по военным целям в глубине России.

Как заявил Путин, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы „Орешник“, при этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении. Это была ракета средней дальности, как и предполагали ранее западные эксперты.

Утром в среду Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Но СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что это был экспериментальный удар ракетой другого типа. Путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях.

Как заявил Путин, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы „Орешник“, при этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении. Это была ракета средней дальности, как и предполагали ранее западные эксперты.

Минобороны России сообщало об ударе ATACMS в тот же день, о Утром в среду Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Но СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что это был экспериментальный удар ракетой другого типа. Путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях.

Российский президент сообщил, что 19 ноября Украина атаковала территорию России шестью американскими ракетами ATACMS, а затем были применены британские Storm Shadow и HIMARS.

СМИ ранее сообщали, что в Курской области под удар Storm Shadow мог попасть подземный пункт управления российской армии. Москва до сих пор не комментировала эти сообщения.

ATACMS атаковали военные объекты на территории Брянской области, Storm Shadow — на территории Курской, сказал Путин. В Брянской области „жертв и серьезных разрушений нет“, утверждает он. В Курской есть погибшие, следует из его заявления.

Российский президент сообщил, что 19 ноября Украина атаковала территорию России шестью американскими ракетами ATACMS, а затем были применены британские Storm Shadow и HIMARS. — только 21 ноября.

В своем телевизионном обращении Путин в очередной раз обрушился с критикой на западные страны, которые разрешили Киеву использовать американские и британские ракеты для ударов по военным целям в глубине России.

Но сейчас Путин подтвердил, что целью атаки действительно был командный пункт группировки „Север“ в Курской области. „Есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые“, — сказал он.

При этом российский президент утверждает, что командный состав не пострадал, а под удар попали объекты „внешней охраны“ и обслуживающие объекты.

„Второй за год шаг к эскалации“. Что ответил Зеленский

В четверг вечером Владимир Зеленский прокомментировал заявления Путина об ударе по Днепру. Украинский президент назвал это вторым за последнее время шагом к эскалации конфликта после отправки на фронт войск из Северной Кореи.