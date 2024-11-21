Путин рассказал об ударе по Днепру новой баллистической ракетой „Орешник“

В своем телевизионном обращении Путин в очередной раз обрушился с критикой на западные страны, которые разрешили Киеву использовать американские и британские ракеты для ударов по военным целям в глубине России.

Как заявил Путин, в четверг по городу Днепр был нанесен удар при помощи новейшей ракетной системы „Орешник“, при этом использовалась боеголовка в безъядерном исполнении. Это была ракета средней дальности, как и предполагали ранее западные эксперты.

Утром в среду Воздушные силы ВСУ заявили об ударе по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Но СМИ со ссылкой на западные источники сообщили, что это был экспериментальный удар ракетой другого типа. Путин фактически подтвердил ее испытание в боевых условиях.

Российский президент сообщил, что 19 ноября Украина атаковала территорию России шестью американскими ракетами ATACMS, а затем были применены британские Storm Shadow и HIMARS.

Минобороны России сообщало об ударе ATACMS в тот же день, о Storm Shadow — только 21 ноября.

ATACMS атаковали военные объекты на территории Брянской области, Storm Shadow — на территории Курской, сказал Путин. В Брянской области „жертв и серьезных разрушений нет“, утверждает он. В Курской есть погибшие, следует из его заявления.

СМИ ранее сообщали, что в Курской области под удар Storm Shadow мог попасть подземный пункт управления российской армии. Москва до сих пор не комментировала эти сообщения.