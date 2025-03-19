Путин предупредил олигархов об угрозе "обрушения экономики"

Министерство экономического развития РФ прогнозирует на 2025 год замедление роста российской экономики почти вдвое - с 4,1 до 2-2,5 процента. Центробанк РФ ожидает еще меньшего роста - на уровне 1-2 процентов при росте инфляции выше целевого показателя - 7-8 процентов вместо 4 процентов. Между тем, международные эксперты еще в 2024 году заявляли, что российская экономика, подогреваемая бумом в военной промышленности, больше не сможет продолжать свой стремительный рост и демонстрирует признаки перегрева.