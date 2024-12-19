Путин предложил США "дуэль" с ударом "Орешника" по Киеву

Президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам провести „высокотехнологичную дуэль XXI века“ с ударом ракетой системы „Орешник“ по Киеву. На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией в четверг, 19 декабря, он заявил, что у западных сил ПВО нет шансов отразить подобный удар. Несогласным с этим мнением он предложил „произвести технологический эксперимент“: „Если эксперты западные так полагают (что удар „Орешником“ можно отразить - Ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?“, - заявил он. „Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны“, - добавил политик.