Путин обязал граждан Украины уехать или "урегулировать положение"

Действие указа распространяется и на территорию четырёх областей Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - а также аннексированные ранее Крым и Севастополь. Это означает, что живущие на оккупированной территории украинцы могут быть вынуждены уехать - если не получат гражданство России или не подчинятся требованиям укза.

В документе также говорится, иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие на подконтрольную России территорию четырёх областей, должны до 10 июня этого года пройти медосвидетельствование, в том числе тесты на употребление наркотических веществ, опасные инфекционные заболевания и наличие ВИЧ-инфекции.