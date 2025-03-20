Путин обязал граждан Украины уехать или "урегулировать положение"

Действие указа распространяется и на территорию четырёх областей Украины, об аннексии которых объявила Россия - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области - а также аннексированные ранее Крым и Севастополь. Это означает, что живущие на оккупированной территории украинцы могут быть вынуждены уехать - если не получат гражданство России или не подчинятся требованиям укза.
В документе также говорится, иностранные граждане или лица без гражданства, прибывшие на подконтрольную России территорию четырёх областей, должны до 10 июня этого года пройти медосвидетельствование, в том числе тесты на употребление наркотических веществ, опасные инфекционные заболевания и наличие ВИЧ-инфекции.
В указе содержится отсылка к указу Путина от 30 декабря 2024 года „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан“. В этом указе перечислены действия, которые российские власти считают урегулированием правового положения находящихся в стране иностранцев. Как следует из текста этого документа, от граждан Украины, в частности, потребуется сдать биометрические данные, пройти медосвидетельствование, включая тесты на наркотики, экзамен на знание русского языка и истории России. Также они должны погасить имеющиеся задолженности.
По данным ООН, в России на 30 июня 2024 года было зарегистрировано более 1 миллиона 200 тысяч граждан Украины, приехавших в страну после российского вторжения 2022 года. Речь идёт главным образом о жителях приграничных регионов, часть которых оккупирована Россией. Кроме того, несколько миллионов граждан Украины находятся на оккупированных Россией территориях и в аннексированном Крыму. Им российские власти выдают гражданство России. В июле 2022 года Путин подписал указ, распространяющий возможность упрощенного получения российского гражданства на всех граждан Украины.