Посол РФ: Си Цзиньпин посетит парад Победы в Москве

Пекин пока не предоставил официальных комментариев на тему возможного визита Си Цзиньпина в Россию. Последний раз Си приезжал в Москву в марте 2023 года на фоне угроз Путина применить ядерное оружие в войне против Украины, а на параде Победы в Москве последний раз присутствовал в 2015 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать в Москву „на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне“ 9 мая, сообщил в эфире телеканала „Россия 24“ в понедельник, 10 февраля, посол России в Пекине Игорь Моргулов. По его словам, Си принял приглашение приехать в Москву и в свою очередь пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, посвященные 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны .

NHK: Военные из КНДР будут участвовать в параде в Москве

В середине января японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на источники сообщила, что в нынешнем году в параде в Москве по случаю Дня Победы примут участие военные из Северной Кореи.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 15 января заявил о начале подготовки к этому параду, который должен состояться в Москве, восьми городах-героях и еще в 19 городах, где дислоцированы военные штабы. По словам министра, на парад приглашены воинские подразделения из 19 „дружественных“ стран, причем 10 из них уже подтвердили свое участие, в их числе - семь стран бывшего СССР.