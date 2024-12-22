Пилоты упавшего в РФ самолета выжили после трех дней в тайге

Как рассказали мужчины, им „повезло, что самолет упал в снег“. „У мужчин был с собой небольшой запасы еды, который им удалось растянуть до спасения. Питались они раз в день. Пилоты и пассажир старались в основном находиться в самолете из-за снега и ветра, а для сна они выкопали яму под крылом воздушного судна“, - пишет телеканал „Мир“ со слов пилотов.