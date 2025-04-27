2025.04.27 16:27

Песков: РФ готова к переговорам с Украиной без условий

 
Deutsche Welle
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas
ФОТО: YURI KOCHETKOV | AFP / Scanpix

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной „без всяких предварительных условий“. Украина „готова к безоговорочному прекращению огня“, сказал Эмманюэль Макрон после общения с Владимиром Зеленским.

Власти РФ готовы к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. С такими словами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 апреля.

По его словам, эту позицию Владимир Путин донес до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах в Москве 25 апреля. Тогда Кремль также сообщал, что они обсудили возможность прямых переговоров между РФ и Украиной.

„В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий“, - цитирует Пескова агентство „Интерфакс“. По словам чиновника, „Путин говорил об этом уже неоднократно“.

После переговоров с Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что „Украина готова к безоговорочному прекращению огня“.

Позиция Украины о мирных переговорах

22 апреля Зеленский сказал, что Киев готов сесть за стол переговоров с Москвой „в любом формате“ после прекращения огня. Тогда же президент Украины заявил, что страна не признает аннексии Крыма.

На переговорах с Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля Зеленский вновь выступил за „полное и безусловное прекращение огня“ в Украине.

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