Песков: РФ готова к переговорам с Украиной без условий

Власти РФ готовы к переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий. С такими словами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 26 апреля.

По его словам, эту позицию Владимир Путин донес до спецпосланника президента США Стива Уиткоффа на переговорах в Москве 25 апреля. Тогда Кремль также сообщал, что они обсудили возможность прямых переговоров между РФ и Украиной.