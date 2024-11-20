Новая доктрина: как именно Россия изменила условия для ядерного удара

Насколько сильно изменилась доктрина?

Тогда он анонсировал два изменения — реакцию на агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, а также условие для применения ядерного оружия уже при получении „достоверной информации о массированном старте самолетов или беспилотников“. Оба этих пункта в новой доктрине появились.