"Небесная грация" против федерации. Как Алина Кабаева вернулась в публичное поле и поссорилась с Ириной Винер

Единственной формальной должностью, которую сохранила Винер, остался пост главного тренера сборной. Но, по словам спортивного журналиста, пишущего о гимнастике, для нее это безусловно „поражение по всем фронтам“: „Что такое для человека такого статуса просто какой-то тренер? Да еще и к тому же в художественной гимнастике — это так себе роль. Там у каждой девочки есть свой личный тренер. Главный тренер — это по сути просто менеджер такой, который говорит „ну вот, приходим все на тренировку в 7 утра“. То есть по сути работы нет“.