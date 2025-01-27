Над регионами России сбито за ночь 32 украинских дрона

Министерство обороны России сообщило о новой волне ударов с украинских беспилотников. В течение минувшей ночи, по данным ведомства, российские средства ПВО уничтожили 15 украинских дронов над территорией Воронежской области. Еще 11 беспилотников было сбито над Белгородской областью, четыре - над Курской областью, по одному - над Орловской и Тверской областями, сообщило российское оборонное ведомство в своем Telegram-канале утром в понедельник, 27 января.