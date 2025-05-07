Москва перед парадом: перебои со связью и отмены авиарейсов на фоне атак дронов

Дословно Зеленский сказал журналистам: „Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая. Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас. Я как президент считаю и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: „Мы не рекомендуем вам с точки зрения [безопасности] посещать РФ“ (цитата по „Интерфаксу“).