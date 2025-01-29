Минобороны РФ: Над регионами России сбиты более 100 БПЛА

Российские регионы в ночь на среду, 29 января, подверглись массированной атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили о 104 сбитых за ночь беспилотниках в девяти российских регионах. Дроны атаковали Курскую, Брянскую, Смоленскую, Тверскую, Белгородскую, Нижегородскую, Калужскую, Ростовскую и Ленинградскую области.
Власти РФ: Один БПЛА сбит над ядерным объектом
В Смоленской области один из беспилотников был сбит „в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики“, заявил губернатор региона Василий Анохин. О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Как уточняет издание „РБК“, в регионе расположена Смоленская атомная электростанция близ города Десногорск, введенная в эксплуатацию в 1982 году. По словам Анохина, пострадавших и разрушений нет.
Провластные Telegram-каналы сообщают, что обломки уничтоженного дрона упали в районе Смоленской АЭС, которая расположена на юге региона недалеко от города Десногорск.
В соседней Тверской области российские силы ПВО сбили 20 беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
В Нижегородской области приостановлена работа НПЗ
На территорию „одного из объектов“ Кстовской промзоны в Нижегородской области упали обломки беспилотника, возникло „возгорание“, заявил губернатор области Глеб Никитин. Российские Telegram-каналы сообщают, что атакованный объект - нефтебаза „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, публикуются видео, на которых виден сильный пожар. Позже информационные агентства сообщили об остановке предприятия. Представители российского нефтехимического холдинга „Сибур“ подтвердили, что производство на заводе в Нижегородской области временно приостановлено из-за атаки украинского беспилотника. Компания сообщила, что на завод упали обломки и вызвали пожар, но пострадавших нет. На месте работают аварийные службы, говорится в сообщении.
В Брянской области были „перехвачены и уничтожены“ 26 беспилотников самолетного типа, в том числе три реактивных, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
В аэропортах Казани и Санкт-Петербурга ввели план „Ковер“
В эту же ночь были введены ограничения на работу аэропорта Казань „для обеспечения безопасности полетов“. Вскоре ограничения были сняты, но введены в аэропорте Пулково в Санкт-Петербурге.