Минобороны РФ: Над регионами России сбиты более 100 БПЛА

Провластные Telegram-каналы сообщают, что обломки уничтоженного дрона упали в районе Смоленской АЭС , которая расположена на юге региона недалеко от города Десногорск.

В Нижегородской области приостановлена работа НПЗ

На территорию „одного из объектов“ Кстовской промзоны в Нижегородской области упали обломки беспилотника, возникло „возгорание“, заявил губернатор области Глеб Никитин. Российские Telegram-каналы сообщают, что атакованный объект - нефтебаза „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, публикуются видео, на которых виден сильный пожар. Позже информационные агентства сообщили об остановке предприятия. Представители российского нефтехимического холдинга „Сибур“ подтвердили, что производство на заводе в Нижегородской области временно приостановлено из-за атаки украинского беспилотника. Компания сообщила, что на завод упали обломки и вызвали пожар, но пострадавших нет. На месте работают аварийные службы, говорится в сообщении.