„Медиазона“: Вербовка в армию РФ идет рекордными темпами

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о каникулах по ипотечным и потребительским кредитам и займам для воюющих в Украине. За этот период всего одобрено 411 тыс. таких каникул.

Как пишет „Медиазона“, статистика может свидетельствовать о рекордных цифрах вербовки в армию РФ.

С июля по сентябрь 2024 года банки России оформили 54,2 тыс. кредитных каникул для новых участников войны в Украине, включая контрактников и мобилизованных. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило издание „Медиазона“ со ссылкой на данные Банка России.

Российские власти могут отправить в зону военных действий около 40% из 60 тыс. подсудимых, находящихся в следственных изоляторах (СИЗО), сообщило 1 октября издание „Важные истории“ со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

Закон, позволяющий заключать контракт с Минобороны на стадии суда, Госдума приняла в конце сентября. Раньше такая возможность была лишь у находящихся под следствием либо уже осужденных.

Адвокат: Власти РФ не хотят объявлять вторую волну мобилизации