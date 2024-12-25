„Медиазона“: В РФ - крупнейшая волна поджогов с начала войны

С 13 декабря в России произошло как минимум 50 поджогов из-за влияния телефонных мошенников, подсчитало издание „Медиазона“ во вторник, 24 декабря. По данным журналистов, это самая крупная волна атак с начала войны в Украине.

Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря, говорится в сообщении. Нападениям подвергались банки, полицейские машины, почтовые отделения, отделения МФЦ и другие объекты на территории РФ. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в эту волну обвинили в терроризме. Еще одиннадцати из них вменяют умышленное повреждение имущества, отмечают журналисты.