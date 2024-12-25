2024.12.25 15:00

„Медиазона“: В РФ - крупнейшая волна поджогов с начала войны

 
Deutsche Welle
Rusijoje – serija padegimų
Rusijoje – serija padegimų
ФОТО: Stopkadras

С 13 декабря россияне как минимум 50 раз под влиянием телефонных мошенников атаковали банки, почты, полицейские машины и другие объекты в России, подсчитала „Медиазона“.

С 13 декабря в России произошло как минимум 50 поджогов из-за влияния телефонных мошенников, подсчитало издание „Медиазона“ во вторник, 24 декабря. По данным журналистов, это самая крупная волна атак с начала войны в Украине.

Большая часть атак пришлась на 20 и 21 декабря, говорится в сообщении. Нападениям подвергались банки, полицейские машины, почтовые отделения, отделения МФЦ и другие объекты на территории РФ. Как минимум шестерых задержанных за поджоги в эту волну обвинили в терроризме. Еще одиннадцати из них вменяют умышленное повреждение имущества, отмечают журналисты.

Основное количество атак пришлось на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Суммарно с 13 декабря там было совершено от тридцати атак.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии