Массированная атака дронов на российские регионы, повреждены заводы в Брянске и в Рязани. Что об этом известно

Официально губернатор Рязанской области Павел Малков поначалу подтвердил только пожар в частном доме, в который попали обломки беспилотника. Он написал в телеграм-канале, что атаковавшие регион беспилотники были уничтожены ПВО. Позднее он добавил, что „из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия“, не уточняя, на каком именно . Ночью о „ликвидации последствий попадания обломков“ на территории одного из предприятий сообщила опергруппа Рязанской области, заявив при этом, что все остальные „красочные видео“ — фейки, также не уточняя, о каких именно кадрах идет речь.