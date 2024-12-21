Массированная атака дронов на Казань. Что известно

Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых дрон (по некоторым данным, их было два в разное время) врезается в 37-этажный жилой комплекс „Лазурные небеса“ на проспекте Камалеева.

Минобороны России при этом утверждает, что ПВО смогла сбить три дрона, а „еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ“. В заявлении министерства сказано, что атака на Казань была с 7:40 до 9:20, беспилотники „применялись в три волны с разных направлений“.

„Зафиксированы восемь прилетов. Из них один на промышленное предприятие, один над рекой, шесть на жилой массив. По информации к этой минуте, погибших и пострадавших нет“, — цитирует сообщение пресс-службы главы Татарстана агентство „Татар-информ“.

Именно туда приехал утром глава Татарстана Рустем Минниханов. По данным властей, люди там не пострадали, но им пришлось без лифта эвакуироваться с высоких этажей. В здании побило стекла.

Дроны также попали в 23-этажный ЖК „Манхэттен“ на Оренбургском тракте и жилую пятиэтажку на улице Клары Цеткин.

Судя по опубликованным фото, жители Казани после начала воздушной тревоги укрывались в метро. Казанский аэропорт приостановил полеты. В некоторых школах была проведена эвакуация.