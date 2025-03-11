Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область

Как заявило Минобороны России, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны атаковали Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Московскую области, а также Москву.
На подлете в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, было сбито рекордное число беспилотников — 74.
По данным московских властей, на Домодедовской улице из-за падения обломков дрона повреждена крыша дома. О пострадавших власти не сообщают.
Над территорией Московской области, по информации Минобороны, был сбит 91 беспилотник. Как сообщил губернатор области Андрей Воробьев, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
В результате атаки на Подмосковье погибли три человека и еще 18, по данным Минздрава, пострадали.
Трое погибших находились на парковке у дистрибьюторского центра агрохолдинга „Мираторг“ в Домодедово и были его сотрудниками. На месте скончался 38-летний охранник предприятия, еще двое мужчин 50 и 43 лет умерли позднее в больнице.
По данным властей, удар БПЛА пришелся на парковку в 5:14 утра. От пожара и взрыва беспилотника также получили повреждения около 40 машин.
В деревне Котляково пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. „Это 43-летняя женщина — у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди“, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.
Еще шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, пострадали в Ленинском городском округе.
В больнице Видного находятся четверо пострадавших, в том числе 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, а также ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков.
В Раменском обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повредив как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.
Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег: там загорелась кровля, сообщил Воробьев.
Из-за атаки беспилотников были введены временные ограничения на работу аэропортов „Домодедово“, „Шереметьево“ и „Внуково“. Как сообщает „РИА Новости“, десять авиарейсов, следовавших в Москву, прибыли на запасной аэродром в Самару, три самолета сели в Перми, и еще пять — в Саратове.
Кроме того, из-за повреждения железнодорожных путей были отменены некоторые поезда через станцию Домодедово. Сейчас поезда следуют через эту станцию с увеличенным интервалом, предупредили в РЖД.
Эта атака беспилотников стала крупнейшей с начала войны для обеих сторон. Для России раньше самой масштабной ранее была атака 14 января (Минобороны отчитывалось о 180 сбитых дронах), для Украины — 23 февраля (267 дронов).
Атака произошла в день переговоров представителей Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, на которых, как сообщалось, США хотят выяснить, на какие уступки готов пойти Киев ради мира.
Газета Financial Times писала, что Украина на переговорах с США может предложить частичное прекращение огня с Россией. Оно, по словам источников издания, будет предусматривать запрет на удары беспилотниками и дальнобойными ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море.
Украинские власти ночную атаку беспилотников на российские регионы пока не комментировали