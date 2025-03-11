Массированная атака беспилотников на Москву и Московскую область

Над территорией Московской области, по информации Минобороны, был сбит 91 беспилотник. Как сообщил губернатор области Андрей Воробьев, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

По данным московских властей, на Домодедовской улице из-за падения обломков дрона повреждена крыша дома. О пострадавших власти не сообщают.

На подлете в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин, было сбито рекордное число беспилотников — 74.

Как заявило Минобороны России, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны атаковали Брянскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Орловскую, Воронежскую, Нижегородскую и Московскую области, а также Москву.

Еще шесть человек, включая четырехлетнего ребенка, пострадали в Ленинском городском округе.

В деревне Котляково пострадала женщина, которая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. „Это 43-летняя женщина — у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди“, — написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По данным властей, удар БПЛА пришелся на парковку в 5:14 утра. От пожара и взрыва беспилотника также получили повреждения около 40 машин.

Трое погибших находились на парковке у дистрибьюторского центра агрохолдинга „Мираторг“ в Домодедово и были его сотрудниками. На месте скончался 38-летний охранник предприятия, еще двое мужчин 50 и 43 лет умерли позднее в больнице.

В результате атаки на Подмосковье погибли три человека и еще 18, по данным Минздрава, пострадали.

В больнице Видного находятся четверо пострадавших, в том числе 32-летняя женщина с ранами головы, руки и ноги, а также ее 64-летняя мать и трехлетняя дочь, которые получили порезы от оконных осколков.

В Раменском обломки беспилотников упали на многоквартирный дом, повредив как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи. Из них эвакуированы 12 человек, включая трех детей.

Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег: там загорелась кровля, сообщил Воробьев.