Курс рубля на рынке Forex продолжает снижение

Курс российского рубля обвалился ниже отметки в 110 рублей за доллар США. Днем в среду, 27 ноября, 1 доллар торговался на международном валютном рынке Forex за 114,50 рубля.

При этом уже накануне этот показатель впервые снизился до уровня марта 2022 года - первых недель после полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавшего введения масштабных санкций. В прошлый раз курс доллара по отношению к рублю поднимался выше отметки 108 рублей 16 марта 2022 года, отмечает „Медуза“.

Курс евро 27 ноября на момент публикации новости достиг 120,57 рубля, курс юаня - 15,34 рубля (на 0,76 рубля выше, чем накануне).

Bloomberg: ЦБ РФ больше не будет препятствовать обвалу рубля