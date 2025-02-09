Курорты Кавказских Минеральных Вод остались без воды

Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в воскресенье, 9 февраля, оказалась временно нарушена. Об этом сообщается в Telegram-каналах предприятия „Ставрополькрайводоканал“ и глав местных администраций.
В ночь с 8 на 9 февраля в Большом Ставропольском канале из-за особых климатических условий произошло образование шуги (мелкий лед в слое воды). Это привело к частичному (на 60%) снижению подачи исходной воды на Кубанские очистные сооружения водоснабжения (ОСВ) и дальнейшей подаче приостановке воды в ряд населенных пунктов.
В зону отключений попали города Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, а также Минераловодский и Предгорный округа. Из-за чрезвычайной ситуации в этих населенных пунктах возможна остановка котельных. Назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным пресс-службы Кавказских Минеральных Вод (КМВ), подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу. По предварительным подсчетам, ограничения с подачей воды коснулись не меньше 300 тысяч человек.
В середине дня глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что нарушенное водоснабжение всех населенных пунктов восстанавливается, „Аварийная ситуация на Большом Ставропольском канале, откуда поступает вода на КМВ, устранена. Идет заполнение систем подающих водоводов от канала“, - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, угрозы срыва отопления до заполнения систем водоснабжения нет
Большой Ставропольский канал используется для водоснабжения центральной, северо-восточной и восточной частей Ставропольского края. Канал использует воду рек Кубань, Терек и Кума, которые протекают южнее и в основном собирают воду с северных склонов Кавказа.