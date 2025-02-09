Курорты Кавказских Минеральных Вод остались без воды

Подача воды в города-курорты Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в воскресенье, 9 февраля, оказалась временно нарушена. Об этом сообщается в Telegram-каналах предприятия „Ставрополькрайводоканал“ и глав местных администраций.

В ночь с 8 на 9 февраля в Большом Ставропольском канале из-за особых климатических условий произошло образование шуги (мелкий лед в слое воды). Это привело к частичному (на 60%) снижению подачи исходной воды на Кубанские очистные сооружения водоснабжения (ОСВ) и дальнейшей подаче приостановке воды в ряд населенных пунктов.

В зону отключений попали города Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, а также Минераловодский и Предгорный округа. Из-за чрезвычайной ситуации в этих населенных пунктах возможна остановка котельных. Назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным пресс-службы Кавказских Минеральных Вод (КМВ), подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу. По предварительным подсчетам, ограничения с подачей воды коснулись не меньше 300 тысяч человек.