Кремль подтвердил, что Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 11 марта участвовал во встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, а 13 марта прилетел в Москву. В Белом доме однако не сообщили, с кем встречался Уиткофф в Москве и что обсуждалось на встрече, ограничившись словами, что итог его визита можно оценить с „осторожным оптимизмом“.