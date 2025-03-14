Кремль подтвердил, что Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом

По словам Пескова, на встрече „российской стороне была предоставлена дополнительная информация“, а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал информацию и „дополнительные сигналы“ для Трампа.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что с обеих сторон есть понимание того, что разговор Путина и Трампа необходим. Беседа, по словам представителя Кремля, состоится после доклада Уиткоффа Трампу. Конкретных сроков он не назвал.
Также Песков отметил, что „безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм“ в отношении переговоров о прекращении огня в Украине. По его словам, Путин поддерживает позицию Трампа „в плане урегулирования конфликта“, но „озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы“, и „еще многое предстоит сделать“.
Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф 11 марта участвовал во встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, а 13 марта прилетел в Москву. В Белом доме однако не сообщили, с кем встречался Уиткофф в Москве и что обсуждалось на встрече, ограничившись словами, что итог его визита можно оценить с „осторожным оптимизмом“.
13 марта Путин встречался в Кремле с Александром Лукашенко, а на пресс-конференции после этого заявил, что Россия согласна с выдвинутым США предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине, но „есть нюансы“. Он также задал ряд вопросов — например, что делать с ВСУ в Курской области. Трамп назвал заявление Путина „многообещающим, но неполным“, а Владимир Зеленский — „очередными российскими манипуляциями“.