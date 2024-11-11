Кремль отрицает звонок Трампа Путину по Украине

Сообщения о том, что избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

„Не было разговора“, - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос. „Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация“, - подчеркнул он.

Сообщение газеты WP о разговоре Трампа с Путиным