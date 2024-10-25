Кремль отрицает регулярное общение Илона Маска с Путиным

Starlink для Украины

После российского вооруженного вторжения в Украину Маск поддержал Киев и передал ему несколько сотен терминалов Starlink. К июлю 2022 года около 15 тысяч терминалов бесплатно предоставляли интернет на территории Украины. Но в конце года SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может оплачивать связь в Украине. Позднее Маск написал, что компания продолжит предоставлять услуги бесплатно, хотя и теряет на этом деньги. В настоящее время SpaceX обеспечивает связь Starlink в Украине на основании контракта с Пентагоном.