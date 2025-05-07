Коллапс авиасообщения в РФ: пострадали 60 тысяч человек

Массовые отмены и задержки рейсов наблюдаются также весь день 7 мая. В числе пострадавших - зарубежные авиакомпании flydubai, Turkish Airlines, AJet и Pegasus. Во второй половине дня в аэропортах Калуга и Жуковский введен план „Ковер“, задержаны рейсы на вылет и на прилет.

В Пулково - очередь из десятков самолетов

Часть рейсов перенаправляются на запасные аэродромы, в том числе в Пулково, Минводы, Уфу, Пермь, Саратов и Казань. В частности, санкт-петербургский аэропорт Пулково внепланово принял более 70 рейсов и обеспечивает работу „в условиях высокой интенсивности взлетно-посадочных операций“, - отмечается далее. В результате, из-за нехватки трапов скопилась очередь из десятков самолетов, поэтому им приходится ждать обслуживания до двух часов, пишет Baza. При этом находящиеся в самолетах люди жалуются, что их часами держат там без еды и воды.