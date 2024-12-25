Кардиохирурга в РФ приговорили к четырем годам за донат ФБК

Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима по статье о финансировании „экстремистской деятельности“ (ч.1 ст.282.3 УК РФ) во вторник, 24 декабря. Об этом говорится в Telegram-канале „Суды общей юрисдикции города Москвы“. Издание SOTAvision уточняет, что поводом для такого приговора стали пожертвования Тищенко Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) соратников покойного российского оппозиционера Алексея Навального.

Адвокат Ивана Тищенко Наталья Тихонова в комментарии агентству РБК сообщила, что сторона защиты „шокирована приговором“ и планирует его обжаловать. „Это слишком суровое наказание для человека, который спас тысячи человеческих жизней за свою практику и уж совершенно точно не имел никаких намерений к причинению опасности конституционному строю России. Он оформил подписку до признания ФБК экстремистской организацией и забыл отписаться“, - сказала она.