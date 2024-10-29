Кадыров: Университет спецназа в Гудермесе атакован дроном

В университете спецназа готовят солдат для войны против Украины

Министерство обороны Великобритании в мае 2024 года сообщило, что в этом учебном заведении готовят российских военнослужащих к участию в войне против Украины и что с февраля 2022 года там прошли подготовку около 42 тысяч военных. „Вместе с тем, очень вероятно, что в этом университете солдаты проходят лишь тренинг длительностью до 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения“, - указывалось в заявлении.