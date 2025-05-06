Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни

Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Помимо этого, он также поделился мыслями о своем возможном преемнике.

„Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат“, — заявил Кадыров.

Правда он не уточнил, к кому именно обращается с просьбой снять с него полномочия главы Чечни.

Напомним, портал „Комментарии“ рассказывал, что российские пропагандистские медиа сообщали о том, что состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшается. Отмечается, что именно этот факт подтолкнул его к активизации процесса передачи власти.