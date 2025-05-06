2025.05.06 17:43

Кадыров попросил, чтобы его уволили с должности главы Чечни

 
rus.Delfi.lv
Ramzan Kadyrov
Ramzan Kadyrov
ФОТО: Sputnik / Scanpix

Кадыров лично подтвердил информацию о том, что попросился в отставку.

Таким образом Кадыров прокомментировал слухи, согласно которым он может уйти в отставку. Помимо этого, он также поделился мыслями о своем возможном преемнике.

„Сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат“, — заявил Кадыров.

Правда он не уточнил, к кому именно обращается с просьбой снять с него полномочия главы Чечни.

Напомним, портал „Комментарии“ рассказывал, что российские пропагандистские медиа сообщали о том, что состояние здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова ухудшается. Отмечается, что именно этот факт подтолкнул его к активизации процесса передачи власти.

По информации российских медиа, Кадыров уже принял свой диагноз и начал последовательную подготовку преемника — в частности укрепляет позиции своих детей и близких кланов. Несмотря на наличие 14 детей, внимание Кадыров сосредоточил на дочери Айшат и 17-летнем сыне Адаме, которого считают вероятным преемником.

В настоящее время главная цель Кадырова — обеспечить непрерывность власти и сохранить за семьей контроль над силовыми структурами и бизнесом, получив поддержку Путина.

Также „Комментарии“ рассказывали, что росСМИ выяснили страшный диагноз Кадырова. Назначенный кремлевским режимом глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен — у него некроз поджелудочной, не оставляющий надежд на его выздоровление. Уточняют, что диагноз „некроз поджелудочной железы“ Кадырова впервые был диагностирован в январе 2019 года.

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