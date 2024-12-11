2024.12.11 14:55

Из "Иронии судьбы" предлагают вырезать Лию Ахеджакову

 
rus.DELFI.lv
Из "Иронии судьбы" предлагают вырезать Лию Ахеджакову
Из "Иронии судьбы" предлагают вырезать Лию Ахеджакову
ФОТО: стоп-кадр

Актрису Лию Ахеджакову предлагают удалить из главного русского новогоднего телехита „Ирония судьбы“ и заменить ее другой артисткой с помощью нейросетей.

Как сообщил Telegram-канал Shot, с такой инициативой в Министерство культуры РФ обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Глава проекта Виталий Бородин поддержал коллегу.

Он пояснил, что российским зрителям может быть неприятно видеть Ахеджакову на экране после ее проукраинских высказываний. Так как убрать персонажа актрисы Таню из ленты нельзя, предлагается заменить Ахеджакову на Елизавету Боярскую с помощью нейросетей.

Также общественники из движения „Сорок сороков“ требуют признать Ахеджакову иноагентом и лишить звания народной артистки после того, как в интернете появилась запись, где актриса со сцены говорит „Слава Украине“ после спектакля в США.

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