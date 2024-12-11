Из "Иронии судьбы" предлагают вырезать Лию Ахеджакову

Как сообщил Telegram-канал Shot, с такой инициативой в Министерство культуры РФ обратилась официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Глава проекта Виталий Бородин поддержал коллегу.

Он пояснил, что российским зрителям может быть неприятно видеть Ахеджакову на экране после ее проукраинских высказываний. Так как убрать персонажа актрисы Таню из ленты нельзя, предлагается заменить Ахеджакову на Елизавету Боярскую с помощью нейросетей.