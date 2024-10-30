"Используют человека как ватку с бактериями". История заключенного, которого подселяли в камеру к Навальному

Младший брат Андрея Эдуард отсидел несколько раз, в том числе по той же статье 111, то есть за тяжкий вред здоровью (но без таких серьезных последствий). В 2018 году суд отправил его в колонию на три с половиной года за серию краж. Согласно приговору, пьяные Эдуард с сообщником выдавливали оконные стекла в частных домах и воровали все ценное, что находили: среди украденного в суде упоминали газонокосилку, телевизор, мультиварку и бутылку водки.

Еще одного брата, Сергея, тоже судили за кражи — причем проблемы с законом у него начались значительно раньше, чем у остальных братьев, еще в 2010 году. Сначала его приговорили к исправительным работам, но потом ужесточили наказание: отправили на 3 месяца в колонию-поселение. Согласно жалобе на это решение, которая есть в распоряжении Би-би-си, Сергей не вышел на работу, как был обязан, поэтому его и отправили в колонию.