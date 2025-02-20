Госдума грозит релокантам последствиями за антивоенные акции

Россияне, участвующие в антивоенных акциях за рубежом, могут быть привлечены к „строгой“ ответственности в РФ. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале в четверг, 20 февраля.

По его словам, в преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину 22 -24 февраля у посольств России в разных странах мира должны пройти акции по сбору средств для Украины и в поддержку демократической Европы. Депутат утверждает, что для этого российских релокантов снабжают „экстремистской символикой и антироссийскими плакатами“.