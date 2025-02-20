Госдума грозит релокантам последствиями за антивоенные акции

Россияне, участвующие в антивоенных акциях за рубежом, могут быть привлечены к „строгой“ ответственности в РФ. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в своем Telegram-канале в четверг, 20 февраля.
По его словам, в преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину 22 -24 февраля у посольств России в разных странах мира должны пройти акции по сбору средств для Украины и в поддержку демократической Европы. Депутат утверждает, что для этого российских релокантов снабжают „экстремистской символикой и антироссийскими плакатами“.
„Отрабатывая западное довольствие, организаторы акции пытаются обеспечить красивую картинку в поддержку лозунгов самых реакционных кругов Евросоюза, выступающих за поражение России и „войну до последнего украинца“. Одновременно они подставляют под удар массовку из релокантов, которые, может быть, и рады были бы вернуться домой, но, после участия в подобных противоправных действиях, рискуют быть наказанными“, - пишет Пискарев.
Политик напомнил, что в российском законодательстве предусмотрена ответственность за сотрудничество с „нежелательными“ и „экстремистскими“ организациями, которые, по его мнению, координируют акции за рубежом.
Глобальная акция россиян в поддержку Украины
Ранее движение „Свободные россияне“ (Free Russians Global) объявило о проведении 22-24 февраля глобальной акции под лозунгом „Защита Украины - защита мира“. „Россияне выходят, чтобы выразить солидарность с народом Украины и разделить скорбь по погибшим и пострадавшим в жестокой войне. Акция напоминает о том, что Украина сражается не только за свой суверенитет, но и за мирную Европу, и обращается к лидерам западных государств с призывом предоставить Украине гарантии безопасности“, - говорится в анонсе мероприятия.